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Зеленский выступает за компромисс с Россией по статусу Крыма и Донбасса
Президент Владимир Зеленский заявляет о готовности обсуждать с президентом России Владимиром Путиным будущий статус Крыма для достижения компромисса по этому вопросу, однако исключает признание Украиной полуострова территорией России. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News, сообщает пресс-служба главы государства.
Кроме того, украинский президент заявил о возможности компромисса относительно оккупированных до начала полномасштабной войны территорий Донецкой и Луганской областей, независимость которых в качестве "ДНР" и "ЛНР" требует от Украины признать Россия.
"Для меня важно, как там будут жить люди, желающие быть в составе Украины. Мне интересно, что думают те, кто видят себя гражданами Российской Федерации. Но мы должны обсуждать этот вопрос. Так же, как компромиссы в вопросе Крыма", - сказал он.
По словам президента, Украина не может признать, что Крым - это территория России, а РФ "будет сложно признать", что это территория Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Полагаю, мы достаточно умны, чтобы решение этих двух вопросов не вызвало никаких революций внутри обществ, чтобы этим решением были удовлетворены люди: и те, кто живет на тех территориях, и те, кто живет в Украине", - сказал Зеленский, напомнив, что до оккупации "эти территории были в составе Украины".
Однако, чтобы решить все эти вопросы, как указал глава украинского государства, Путину необходимо будет начать вести прямой диалог.
"Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматумам. Но мы можем дискутировать с Россией по поводу будущего Крыма и Донбасса", - добавил он.
В то же время пропрезидентская партия "Слуга народа" 8 марта заявила о недопустимости отказа Украины от каких-либо ее частей.
"Мы даже теоретически не рассматриваем возможность пересмотра нашей территории или отказа от каких-либо кусков нашей территории. Это недопустимо. Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым", - подчеркнула в партии.
При этом там отмечают, что не воспринимают ультиматумов, но "трезво смотрят" на реальность, в которой Крым, Донецк и Луганск остаются оккупированными уже восемь лет, на остальной территории Украины идет полномасштабная война, а Россия требует признать "ДНР" и "ЛНР" и российскую принадлежность Крыма.
"Понятно, что мы этого не будем делать. Но нам нужно будет определиться – каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах нашего целостного государства. Именно об этом говорил президент Зеленский, отвечая на вопросы американского журналиста", - пояснили в партии.
Напомним, что еще до полномасштабной войны с РФ, в начале декабря 2021 года, Зеленский допустил проведение в Украине референдума как по Донбассу, так и по Крыму, или же "в целом по прекращению войны".
По словам Зеленского, может случиться так, что "какая-нибудь страна будет предлагать нам те или иные условия" по этим вопросам, и если такое произойдет, то он будет "советоваться с обществом".
В то же время, как отмечал президент, на тот момент такой ситуации не было, иначе он бы непременно объявил об этом, поскольку "это важные вещи, касающиеся нашего статуса и территорий".
Отметим также, что на тот момент проведение прямых переговоров с Россией об урегулировании конфликта на Донбассе поддерживало, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", 56% украинцев.
Однако глава Офиса президента Андрей Ермак спустя две недели заявил, что о проведении всеукраинского референдума о будущем Донбасса на то время речь не шла.
В свою очередь в январе Зеленский заявлял, что "пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта", и украинская сторона готова к "необходимым решениям" в ходе нового саммита с участием его, Путина и лидеров Франции и Германии.
Россия же ныне заявляет о готовности остановить начатые ею 24 февраля боевые действия против Украины в случае признания ею Крыма частью РФ, а также признания независимости "ДНР" и "ЛНР", причем в границах соответственно Донецкой и Луганской области целиком.