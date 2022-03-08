Зеленский выступает за компромисс с Россией по статусу Крыма и Донбасса

Президент Владимир Зеленский заявляет о готовности обсуждать с президентом России Владимиром Путиным будущий статус Крыма для достижения компромисса по этому вопросу, однако исключает признание Украиной полуострова территорией России. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News, сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, украинский президент заявил о возможности компромисса относительно оккупированных до начала полномасштабной войны территорий Донецкой и Луганской областей, независимость которых в качестве "ДНР" и "ЛНР" требует от Украины признать Россия.

"Для меня важно, как там будут жить люди, желающие быть в составе Украины. Мне интересно, что думают те, кто видят себя гражданами Российской Федерации. Но мы должны обсуждать этот вопрос. Так же, как компромиссы в вопросе Крыма", - сказал он.

По словам президента, Украина не может признать, что Крым - это территория России, а РФ "будет сложно признать", что это территория Украины.

"Полагаю, мы достаточно умны, чтобы решение этих двух вопросов не вызвало никаких революций внутри обществ, чтобы этим решением были удовлетворены люди: и те, кто живет на тех территориях, и те, кто живет в Украине", - сказал Зеленский, напомнив, что до оккупации "эти территории были в составе Украины".

Однако, чтобы решить все эти вопросы, как указал глава украинского государства, Путину необходимо будет начать вести прямой диалог.

"Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматумам. Но мы можем дискутировать с Россией по поводу будущего Крыма и Донбасса", - добавил он.

В то же время пропрезидентская партия "Слуга народа" 8 марта заявила о недопустимости отказа Украины от каких-либо ее частей.

"Мы даже теоретически не рассматриваем возможность пересмотра нашей территории или отказа от каких-либо кусков нашей территории. Это недопустимо. Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым", - подчеркнула в партии.

При этом там отмечают, что не воспринимают ультиматумов, но "трезво смотрят" на реальность, в которой Крым, Донецк и Луганск остаются оккупированными уже восемь лет, на остальной территории Украины идет полномасштабная война, а Россия требует признать "ДНР" и "ЛНР" и российскую принадлежность Крыма.

"Понятно, что мы этого не будем делать. Но нам нужно будет определиться – каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах нашего целостного государства. Именно об этом говорил президент Зеленский, отвечая на вопросы американского журналиста", - пояснили в партии.

Напомним, что еще до полномасштабной войны с РФ, в начале декабря 2021 года, Зеленский допустил проведение в Украине референдума как по Донбассу, так и по Крыму, или же "в целом по прекращению войны".

По словам Зеленского, может случиться так, что "какая-нибудь страна будет предлагать нам те или иные условия" по этим вопросам, и если такое произойдет, то он будет "советоваться с обществом".

В то же время, как отмечал президент, на тот момент такой ситуации не было, иначе он бы непременно объявил об этом, поскольку "это важные вещи, касающиеся нашего статуса и территорий".

Отметим также, что на тот момент проведение прямых переговоров с Россией об урегулировании конфликта на Донбассе поддерживало, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", 56% украинцев.

Однако глава Офиса президента Андрей Ермак спустя две недели заявил, что о проведении всеукраинского референдума о будущем Донбасса на то время речь не шла.

В свою очередь в январе Зеленский заявлял, что "пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта", и украинская сторона готова к "необходимым решениям" в ходе нового саммита с участием его, Путина и лидеров Франции и Германии.

Россия же ныне заявляет о готовности остановить начатые ею 24 февраля боевые действия против Украины в случае признания ею Крыма частью РФ, а также признания независимости "ДНР" и "ЛНР", причем в границах соответственно Донецкой и Луганской области целиком.