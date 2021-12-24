Референдум по Донбассу пока не обсуждается — Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что вопрос о проведении всеукраинского референдума о будущем Донбасса не стоит на повестке дня. Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус".

"Вопрос референдума сейчас не обсуждается. Владимир Зеленский отмечал, что он как президент, исповедующий принцип народовластия, считает, что если в обществе возникает вопрос, требующий зафиксировать мнение всего народа Украины, то такие референдумы должны состояться", — пояснил глава ОП.

Он подчеркнул, что Зеленский сказал лишь, что не исключает проведения референдума, однако "пока об этом речь не идет".

Напомним, что в интервью, показанном 10 декабря, глава государства допустил проведение в Украине референдума как по Донбассу, так и по Крыму, или же "в целом по прекращению войны".

По словам Зеленского, может случиться так, что "какая-нибудь страна будет предлагать нам те или иные условия" по этим вопросам, и если такое произойдет, то он будет "советоваться с обществом".

В то же время, по словам президента, на тот момент такой ситуации не было, иначе он бы непременно объявил об этом, поскольку "это важные вещи, касающиеся нашего статуса и территорий".

1 декабря, выступая в Верховной Раде, Зеленский заявил, что украинские власти не смогут остановить войну на Донбассе без прямого диалога с Россией. Проведенный после этого опрос группы "Рейтинг" показал, что поддерживают прямые переговоры с Россией по Донбассу 56% украинцев.

В то же время, согласно новому опросу Киевского международного института социологии, 58,1% опрошенных хотят, чтобы Украина вела переговоры с Россией только при участии партнеров из США и ЕС, а 26,6% выступают все же за прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Окончание войны на Донбассе до конца своего президентского срока было одним из предвыборных обещаний Зеленского, причем он его повторял, будучи уже в этой должности.

При этом, согласно данным Центра Разумкова, 49,6% украинцев считают Зеленского совершенно не способным обеспечить мир в Украине и вернуть под ее контроль оккупированную часть Донбасса и Крым.