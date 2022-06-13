Мэр Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону "ДНР"

Так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин провел встречу с мэром Святогорска Владимиром Бандурой, в ходе которой назначил его "главой администрации".

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Об этом сообщает УНИАН.

Ранее сообщалось, что ГБР завела против Бандуры дело после того, как он снял видео, где обвинял ВСУ в поджоге скита Святогорской лавры, оправдывал преступления российских оккупантов, и говорил о "нацистах", убивающих монахов.

Президента Украины Владимира Зеленского Бандура призвал "пощадить славян" и перестать быть "подстилкой Запада".

При этом ранее мэр Святогорска публично демонстрировал проукраинскую позицию. Он употреблял формулировки "российские оккупанты", "российский агрессор", рассказывал о преступлениях захватчиков, призывал жителей эвакуироваться.

Напомним, что в ЕС заявили о необходимости переговоров с Россией.