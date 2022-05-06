Экс-кандидат в мэры Изюма, возглавивший оккупационную администрацию, получил подозрение в госизмене

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области сообщило о подозрении в государственной измене и коллаборационизм жителю оккупированного российскими войсками Изюма Владиславу Соколову.

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Как сообщает Харьковская областная прокуратура, 53-летний мужчина перешел на сторону врага и добровольно занял должность "главы временной администрации". Теперь ему вменяют часть 2 статьи 111 и часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса.

Также установлено, что Соколов убеждал других местных жителей содействовать военным страны-агрессора, проводил беседы с главами общин Изюмского района по распространению "гуманитарной помощи" из РФ, предоставлял оккупантам информацию о местонахождении подразделений Вооруженных сил Украины, территориальной робороны, местных активистов.

Помимо этого, отмечается, что он распространял ложные сведения о захвате Киева и Харькова и лично поднял российский флаг над зданием Изюмской районной администрации.

Отметим, что на выборах мэра Изюма Соколов баллотировался от партии "Наш край", заняв последнее место из шести кандидатов с результатом в 348, или 2,9% голосов.

При этом еще в конце марта сообщалось, что Государственное бюро расследований открыто дело не только против Соколова, но и против бывшего мэра Изюма Александра Божкова и двух действующих депутатов Изюмского городского совета.

Напомним также, что ранее был задержан мэр освобожденного города Середина-Буда Сумской области Александр Ген, также заподозренный в госизмене и также баллотировавшийся от партии "Наш край".

Кроме того, правоохранители поймали в Киеве и переизбранного в 2020 году мэром Бурыни Сумской области Виктора Ладуху, которому после освобождения города вменяют коллаборационизм.