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Экс-кандидат в мэры Изюма, возглавивший оккупационную администрацию, получил подозрение в госизмене
Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области сообщило о подозрении в государственной измене и коллаборационизм жителю оккупированного российскими войсками Изюма Владиславу Соколову.
Как сообщает Харьковская областная прокуратура, 53-летний мужчина перешел на сторону врага и добровольно занял должность "главы временной администрации". Теперь ему вменяют часть 2 статьи 111 и часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса.
Также установлено, что Соколов убеждал других местных жителей содействовать военным страны-агрессора, проводил беседы с главами общин Изюмского района по распространению "гуманитарной помощи" из РФ, предоставлял оккупантам информацию о местонахождении подразделений Вооруженных сил Украины, территориальной робороны, местных активистов.
Помимо этого, отмечается, что он распространял ложные сведения о захвате Киева и Харькова и лично поднял российский флаг над зданием Изюмской районной администрации.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что на выборах мэра Изюма Соколов баллотировался от партии "Наш край", заняв последнее место из шести кандидатов с результатом в 348, или 2,9% голосов.
При этом еще в конце марта сообщалось, что Государственное бюро расследований открыто дело не только против Соколова, но и против бывшего мэра Изюма Александра Божкова и двух действующих депутатов Изюмского городского совета.
Напомним также, что ранее был задержан мэр освобожденного города Середина-Буда Сумской области Александр Ген, также заподозренный в госизмене и также баллотировавшийся от партии "Наш край".
Кроме того, правоохранители поймали в Киеве и переизбранного в 2020 году мэром Бурыни Сумской области Виктора Ладуху, которому после освобождения города вменяют коллаборационизм.