Екс-кандидат у мери Ізюма, який очолив окупаційну адміністрацію, отримав підозру в держзраді

Управління Служби безпеки України в Харківській області повідомило про підозру у державній зраді та колабораціонізмі мешканцю окупованого російськими військами Ізюма Владиславу Соколову.

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Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, 53-річний чоловік перейшов на бік ворога та добровільно зайняв посаду "глави тимчасової адміністрації". Тепер йому закидають частину 2 статті 111 та частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу.

Також встановлено, що Соколов переконував інших місцевих жителів сприяти військовим країни-агресора, проводив бесіди з головами громад Ізюмського району щодо поширення "гуманітарної допомоги" з РФ, надавав окупантам інформацію про місцезнаходження підрозділів Збройних сил України, територіальної роборони, місцевих активістів.

Крім цього, зазначається, що він поширював неправдиві відомості про захоплення Києва та Харкова та особисто підняв російський прапор над будівлею Ізюмської районної адміністрації.

Зазначимо, що на виборах мера Ізюма Соколов балотувався від партії "Наш край", посівши останнє місце із шести кандидатів із результатом у 348, або 2,9% голосів.

При цьому ще наприкінці березня повідомлялося, що Державне бюро розслідувань відкрило справу не лише проти Соколова, а й проти колишнього мера Ізюма Олександра Божкова та двох чинних депутатів Ізюмської міської ради.

Нагадаємо також, що раніше був затриманий мер звільненого міста Середина-Буда Сумської області Олександр Ген, який також балотувався від партії "Наш край", а тапер підозрюється у держзраді.

Крім того, правоохоронці спіймали в Києві переобраного у 2020 році мером Бурині Сумської області Віктора Ладуху, якого після звільнення міста звинувачують у колабораціонізмі.