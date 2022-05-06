Українська армія просунулася на схід від Харкова, звільнивши ще декілька сіл

У результаті наступу підрозділами українська армія відновила контроль над селами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове та Перемога, розташовані біля траси з Харкова на Старий Салтів.

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Крім того, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, відновлено контроль над частиною села Черкаські Тишки, розташованого біля обласного центру в північно-східному напрямку.

Загалом найбільша активність окупантів продовжує спостерігатися саме на Слобожанському, де продовжується нарощування угруповання військ, а також Донецькому напрямках.

Зокрема, з району населеного пункту Уразово Бєлгородської області на територію України здійснюється переміщення підрозділів зі складу Східного військового округу.

"Противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області, здійснює систематичні обстріли високої інтенсивності, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню, по районах зосередження наших військ. Також, ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому і Таврійському напрямках з метою сковування дій українських підрозділів противник здійснює обстріли уздовж всієї лінії зіткнення, продовжує нанесення авіаційних та ракетно-бомбових ударів.

Так, у Донецькій області на Авдіївському та Курахівському напрямках ворожа армія обмежилася обстрілами позицій ЗСУ, на Лиманському напрямку вела штурмові дії у напрямку села Шандриголове, а на заході регіону окупанти провели розвідку боєм у напрямку села Пречистівка, але відступили.

"На Сєвєродонецькому напрямку ворог намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав. На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє", - заявили також у Генштабі щодо ситуації на Луганщині.

Також, за його даними, підрозділи Збройних сил РФ зараз продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону в Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Поблизу пунктів перетину кордону проведено інженерне обладнання позицій.

За наявною інформацією, у місті Клинці Брянської області підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу проводять бойове злагодження з метою подальшої участі у бойових діях на території України.

На території Білорусі залишаються підрозділи російської армії у складі до восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" та до шести літаків різних модифікацій, що можуть залучатись до нанесення авіаційних та ракетних ударів по території України.

Також повідомляється, що особовий склад оперативної групи російських військ у Придністров'ї наразі перебуває у повній бойовій готовності.

Нагадаємо, що 3 травня стало відомо про звільнення села Молодова біля Старого Салтова, проте про звільнення самого селища на Сіверському Донці в Генштабі офіційно поки не заявлялося.