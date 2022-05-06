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Украинская армия продвинулась к востоку от Харькова, освободив еще несколько сел
В результате наступления подразделениями украинская армия возобновила контроль над селами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Перемога, расположенными около трассы из Харькова на Старый Салтов.
Кроме того, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, возобновлен контроль над частью села Черкасские Тишки, расположенного возле областного центра в северо-восточном направлении.
В целом наибольшая активность оккупантов продолжает наблюдаться именно на Слобожанском направлении, где продолжаетcя наращивание группировки войск, и на Донецком направлении.
В частности, из района населённого пункта Уразово Белгородской области на территорию Украины осуществляется перемещение подразделений из состава Восточного военного округа.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, осуществляет систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск. Также враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел", - говорится в сообщении.
На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий украинских подразделений противник производит обстрелы вдоль всей линии столкновения, продолжает нанесение авиационных и ракетно-бомбовых ударов.
Так, в Донецкой области на Авдеевском и Кураховском направлениях вражеская армия ограничилась обстрелами позиций ВСУ, на Лиманском направлении вела штурмовые действия в направлении села Шандриголово, а на западе региона оккупанты провели разведку боем в направлении села Пречистовка, но отступили.
"На Северодонецком направлении враг пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел. На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее", - заявили также в Генштабе по ситуации в Луганской области.
Также, по его данным, подразделения Вооруженных сил РФ сейчас продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций.
По имеющейся информации, в городе Клинцы Брянской области подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа проводят боевое слаживание с целью дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.
На территории Беларуси остаются подразделения российской армии в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.
Также сообщается, что личный состав оперативной группы российских войск в Приднестровье находится в полной боевой готовности.
Напомним, что 3 мая стало известно об освобождении села Молодово возле Старого Салтова, однако об освобождении самого поселка на Северском Донке в Генштабе официально пока не заявлялось.