Украинская армия продвинулась к востоку от Харькова, освободив еще несколько сел

В результате наступления подразделениями украинская армия возобновила контроль над селами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Перемога, расположенными около трассы из Харькова на Старый Салтов.

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Кроме того, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, возобновлен контроль над частью села Черкасские Тишки, расположенного возле областного центра в северо-восточном направлении.

В целом наибольшая активность оккупантов продолжает наблюдаться именно на Слобожанском направлении, где продолжаетcя наращивание группировки войск, и на Донецком направлении.

В частности, из района населённого пункта Уразово Белгородской области на территорию Украины осуществляется перемещение подразделений из состава Восточного военного округа.

"Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, осуществляет систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск. Также враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел", - говорится в сообщении.

На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий украинских подразделений противник производит обстрелы вдоль всей линии столкновения, продолжает нанесение авиационных и ракетно-бомбовых ударов.

Так, в Донецкой области на Авдеевском и Кураховском направлениях вражеская армия ограничилась обстрелами позиций ВСУ, на Лиманском направлении вела штурмовые действия в направлении села Шандриголово, а на западе региона оккупанты провели разведку боем в направлении села Пречистовка, но отступили.

"На Северодонецком направлении враг пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел. На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее", - заявили также в Генштабе по ситуации в Луганской области.

Также, по его данным, подразделения Вооруженных сил РФ сейчас продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций.

По имеющейся информации, в городе Клинцы Брянской области подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа проводят боевое слаживание с целью дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

На территории Беларуси остаются подразделения российской армии в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

Также сообщается, что личный состав оперативной группы российских войск в Приднестровье находится в полной боевой готовности.

Напомним, что 3 мая стало известно об освобождении села Молодово возле Старого Салтова, однако об освобождении самого поселка на Северском Донке в Генштабе официально пока не заявлялось.