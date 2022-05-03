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Війна Війна
Категорія
Суспільство
Дата публікації

ЗСУ звільнили ще одне селище у Харківській області, - Геращенко

ЗСУ, військові, Харків, село, війна
Фото: Збройні сили України

Збройні Сили України звільнили селище Молодова у Харківській області. 

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Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. 

"92-а бригада звільнила селище Молодова, що поруч зі Старим Салтовим в Харківській області", - написав Геращенко.  

Нагадаємо, 23 квітня російські війська завдали 56 ударів на Харківщині, але зуміли відбити у ворога ще три населені пункти в Харківській області - села Безруки, Слатине, Прудянку. 

Станом на 1 травня, окупанти продовжують обстріл Харкова та області з артилерії та реактивних систем залпового вогню: постраждали Салтівка, П'ятихатки та район аеропорту.

Автор:
Анастасія Дєдковська