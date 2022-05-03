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- Війна Війна
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- Суспільство
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ЗСУ звільнили ще одне селище у Харківській області, - Геращенко
Збройні Сили України звільнили селище Молодова у Харківській області.
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Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
"92-а бригада звільнила селище Молодова, що поруч зі Старим Салтовим в Харківській області", - написав Геращенко.
Нагадаємо, 23 квітня російські війська завдали 56 ударів на Харківщині, але зуміли відбити у ворога ще три населені пункти в Харківській області - села Безруки, Слатине, Прудянку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Станом на 1 травня, окупанти продовжують обстріл Харкова та області з артилерії та реактивних систем залпового вогню: постраждали Салтівка, П'ятихатки та район аеропорту.