У Харківській області 17 квітня через обстріли загинули дев'ятеро людей

Минулої доби в Харківській області в результаті обстрілів загинули дев'ятеро людей і 25 було поранено.

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Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної воєнної адміністрації (ОВА).

Зокрема, за даними ОВ, у Харкові окупанти обстріляли житлові райони, у тому числі у центральній частині міста.

Внаслідок обстрілів загинули шестеро людей та 24 отримали поранення.

Окрім цього, російські війська завдали ударів по території Дергачівської громади, загинули двоє людей і один отримав поранення.

Також від обстрілів військових Росії одна людина загинула у Золочівській громаді.

Раніше повідомлялося, що 16 квітня російські окупаційні війська 24 рази обстріляли територію Харківської області.

Під обстріл потрапили кілька районів Харкова: Північна Салтівка, П'ятихатки, Олексіївка, центр Харкова, ХТЗ та місто Дергачі.

Внаслідок обстрілів загинули троє людей і 31, включаючи чотирьох дітей, було поранено.

За день до цього військові РФ запустили крилату ракету великої дальності "Калібр" та обстріляли Слобідський та Основ'янський райони Харкова. Загинули двоє мирних жителів, ще 18 дістали поранення.