В Харьковской области 17 апреля из-за обстрелов погибли девять человек

За прошедшие сутки в Харьковской области в результате обстрелов погибли девять человек и 25 были ранены.

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Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной военной администрации (ОВА).

В частности, по данным ОВА, в Харькове оккупанты обстреляли жилые районы, в том числе в центральной части города.

В результате обстрелов погибли шесть человек и 24 получили ранения.

Кроме этого, российские войска нанесли удары по территории Дергачевской общины, погибли два человека и один получил ранения.

Также от обстрелов военных России один человек погиб в Золочевской общине.

Ранее сообщалось, что 16 апреля российские оккупационные войска 24 раза обстреляли территорию Харьковской области.

Под обстрел попали несколько районов Харькова: Северная Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, центр Харькова, ХТЗ, а также город Дергачи.

В результате обстрелов погибли три человека и 31, включая четверых детей, были ранены.

За день до этого военные РФ запустили крылатую ракету большой дальности "Калибр" и обстреляли Слободской и Основянский районы Харькова. Погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения.