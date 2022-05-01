- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Російські війська продовжують обстріл Харкова та області: є постраждалі (ФОТО)
Російські війська 30 квітня тричі обстрілювали Харків із артилерії та реактивних систем залпового вогню: постраждали Салтівка, П'ятихатки та район аеропорту. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Загалом рятувальники Харківської області ліквідували протягом дня 15 пожеж, які виникли через обстріли, у тому числі у Немишлянському районі Харкова, а також Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах. За словами голови області, є один постраждалий у Балаклії.
"Ворог зменшив інтенсивність обстрілів, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. В тому числі і ті, звідки росіяни острілювали житлові квартали Харкова. Але не варто втрачати пильність", - додав Синегубов.
За його словами, в ніч проти 1 травня окупанти знову обстріляли Дергачівську громаду, внаслідок чого є один постраждалий.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У свою чергу Харківська обласна прокуратура повідомляє про обстріл 1 березня розташованих поблизу російського кордону сіл Уди та Баранівка Золочівської громади Богодухівського району.
Внаслідок обстрілу в Удах пошкоджено два житлові будинки та навчальний заклад. У Баранівці руйнувань зазнали господарські приміщення фермерського господарства. Управління Служби безпеки України в Харківській області відкрило два провадження за фактом порушення закону та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).
Крім того, також вона розслідує за тією самою статтею справу про обстріл Немишлянського району Харкова 30 квітня. За даними правоохоронців, тоді все ж таки було поранено одну людину - 61-річного чоловіка. Пошкоджено низку житлових будинків, магазинів та складських приміщень.
Нагадаємо також, що набагато важча ситуація зараз у Луганській області, де ворожа армія веде обстріл житлових районів Сєверодонецька, Лисичанська, Рубіжної та Попаснянської громади, також ведуться інтенсивні бої у Гірській громаді.