Российские войска продолжают обстрелы Харькова и области: есть пострадавшие (ФОТО)

Российские войска 30 апреля трижды обстреливали Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня: пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

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В целом спасатели Харьковской области ликвидировали в течение дня 15 пожаров, возникших из-за обстрелов, в том числе в Немышлянском районе Харькова, а также Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах. По словам главы области, есть один пострадавший в Балаклее.

"Враг снизил интенсивность обстрелов. Это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковщины от оккупации, в том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова. Но не стоит терять бдительность", - добавил Синегубов.

Последствия обстрелов Дергачей. Фото: Telegram-канал Олега Синегубова Последствия обстрелов Дергачей. Фото: Telegram-канал Олега Синегубова Последствия обстрелов Дергачей. Фото: Telegram-канал Олега Синегубова Последствия обстрелов Дергачей. Фото: Telegram-канал Олега Синегубова Последствия обстрелов Дергачей. Фото: Telegram-канал Олега Синегубова Последствия обстрелов Дергачей. Фото: Telegram-канал Олега Синегубова Обстрел Богодуховского района 1 мая. Фото: Харьковская областная прокуратура Обстрел Богодуховского района 1 мая. Фото: Харьковская областная прокуратура Последствия обстрела в Немышлянском районе Харькова 30 апреля. Фото: Харьковская областная прокуратура Последствия обстрела в Немышлянском районе Харькова 30 апреля. Фото: Харьковская областная прокуратура

По его словам, в ночь на 1 мая оккупанты снова обстреляли Дергачевскую общину, в результате чего есть один пострадавший.

В свою очередь, Харьковская областная прокуратура сообщает об обстреле 1 марта расположенных вблизи российской границы сел Уды и Барановка Золочевской общины Богодуховского района.

В результате обстрела в Удах повреждены два жилых дома и учебное заведение. В Барановке разрушения получили хозяйственные помещения фермерского хозяйства. Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области открыло два производства по факту нарушения законо и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Кроме того, также оно расследует по той же статье дело об обстреле Немышлянского района Харьковва 30 апреля. По данным правоохранителей, тогда все же был ранен один человек - 61-летний мужчина. Поврежден ряд жилых домов, магазинов и складских помещений.

Напомним также, что намного более тяжелая ситуация сейчас в Луганской области, где вражеская армия ведет обстрелы жилых районов Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Попаснянской общины, также ведутся интенсивные бои в Горской общине.