Украинская армия за сутки ликвидировала в боях еще около 300 российских оккупантов

Российская армия потеряла в ходе боевых действий с 24 февраля по 1 мая уже 23,5 тысячи человек убитыми. В частности, за последние сутки было ликвидировано около 300 оккупантов, информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Также армия РФ лишилась 1026 танков (+18 единиц за предыдущий день), 2471 боевой бронированной машины (+26 за сутки), 451 артиллерийской системы (+15) и 151 ракетной системы залпового огня.

Кроме того, уничтожено 80 средств противовоздушной обороны РФ (в прошлые сутки - три), 192 самолета (+2), 155 вертолетов, 1796 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+20), 8 кораблей и катеров, 245 беспилотных летательных аппаратов (+13), 32 единицы спецтехники и 84 крылатых ракеты.

Наибольшие потери в прошедшие сутки были зафиксированы, как и в предыдущие дни, на Изюмском направлении. Там, напомним, российские войска пытаются наступать сразу в две стороны - на Барвенково Харьковской области и Лиман Донецкой области.

В целом же 30 апреля украинские военные, по данным Генерального штаба Вооруженных сил, отбили в Донецкой и Луганской областях девять атак противника. Днем ранее, напомним, сообщалось об отражении на Донбассе 14 атак.