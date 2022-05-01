Українська армія за добу ліквідувала у боях ще близько 300 російських окупантів

Російська армія втратила в ході бойових дій з 24 лютого по 1 травня вже 23,5 тисячі осіб убитими. Зокрема, за останню добу було ліквідовано близько 300 окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Також армія РФ втратила 1026 танків (+18 одиниць за попередній день), 2471 бойову броньовану машину (+26 за добу), 451 артилерійську систему (+15) та 151 ракетну систему залпового вогню.

Крім того, знищено 80 засобів протиповітряної оборони РФ (минулої доби - три), 192 літаки (+2), 155 вертольотів, 1796 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+20), 8 кораблів і катерів, 245 безпілотних літальних апаратів (+13), 32 одиниці спецтехніки та 84 крилатих ракети.

Найбільші втрати минулої доби були зафіксовані, як і попередніми днями, на Ізюмському напрямку. Там, нагадаємо, російські війська намагаються наступати одразу в дві сторони – на Барвінкове Харківської області та Лиман Донецької області.

Загалом 30 квітня українські військові, за даними Генштабу Збройних сил, відбили у Донецькій та Луганській областях дев'ять атак противника. На день раніше, нагадаємо, повідомлялося про відбиття на Донбасі 14 атак.