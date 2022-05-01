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У Сєвєродонецьку ворог обстріляв ще п'ять багатоповерхівок, у селі Оріхове інтенсивні бої - голова ОВА
30 квітня російські окупаційні війська 19 разів відкривали вогонь у житлових кварталах населених пунктів Луганської області, повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"По шість масованих артилерійських обстрілів витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по три – Рубіжне та Попаснянщина. Як наслідок, ще 12 будинків стали непридатними для життя. П’ять із них – багатоповерхівки в Сєвєродонецьку, ще дві – в Рубіжному. В цьому місті також сталися займання двох приватних будинків", - написав він.
У селищі Комишуваха зруйновано будівлю колишньої селищної ради, школу та багатоквартирний будинок, у Лисичанську перебито газопровід. Як зазначив голова області, внаслідок бойових дій уже зруйновано 70% будівель у Золотому-3 (мікрорайон Стахановець).
За словами Гайдая, відомо про одного загиблого чоловіка, який отримав несумісні з життям поранення в ніч із 29 на 30 квітня у Новодружеську. Також він розповів, що після окупації селища Новотошківське росіяни зосередили зусилля на штурмі села Оріхове.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Точаться дуже інтенсивні стрілецькі бої – вулиця за вулицею. Також ворогом був організований штурм Золотого-4 – хутора Вільного. Штурмові групи виходили під прикриттям артилерії та танків, але були відкинуті. Здійснювались спроби обстрілу з літаків Катеринівки та Нижнього", - зазначив начальник ОВА.
Загалом, нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, 30 квітня армія відбила дев'ять атак російських окупантів у Луганській та Донецькій областях.