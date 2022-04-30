Бои на севере Донецкой области: российские оккупанты наступают на Лиман - Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают вести наступление на Лиманском направлении - в районе города Лиман, поселка Ямполь и села Озерное, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 6:00 30 апреля.

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Кроме того, на Донбассе враг ведет боевые действия на Кураховском направлении (Еленовка и Новомихайловка), а в Луганской области пытается завершить захват Рубежного, а также продвинуться в направлении Попасной и поселка Калиново, однако успеха не имеет.

"На Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений наших войск. На Южнобугском направлении враг активных наступательных действий враг не проводил. Фиксируются единичные обстрелы позиций подразделений наших войск. На Бессарабском направлении без существенных изменений", - говорится также в своде.

На Николаевском направлении, по данным Генштаба, российские войска активизировали воздушную разведку в оперативной глубине оборонных позиций ВСУ, предположительно с целью разоблачения наличия и характера действий резервов.

29 апреля подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ поражены десять воздушных целей: один самолет и девять БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 14 атак врага, уничтожены одиннадцать танков, семь артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники и 14 автомобилей.

В свою очередь, как сообщил в своем Telegram-канале начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в пятницу в ходе штурма россиянами Рубежного и Попасной были разрушены две школы и 20 домов - по крайней мере это те, объекты, о повреждениях которых сообщили спасателям жители Луганской области или на которые пожарные самостоятельно выезжали на места происшествия. В общей сложности города и села Луганщины за минувшие сутки выдержали 16 массированных артиллерийских атак.

"Так, сегодня ночью диспетчер получил сообщение о попадании российского снаряда по двум соседним домам в Рубежном, которые были разрушены и охвачены пламенем. Есть случаи с возгоранием жилого дома или повреждением без распространения огня. Об этом уже не всегда сообщают, потому что сейчас такое случается десятки раз в день. Еще два дома пылали в Новодружеске - наряд ГСЧС смог прорваться в район города, как только утихли обстрелы", - сообщил Гайдай.

Кроме того, повреждены пять жилых домов в Горском, еще 10 – в Орехово. Вчера утром российской армией было обстреляно здание школы в новых районах Северодонецка – там произошло возгорание в кабинетах. Позже стало известно о повреждении еще одного образовательного учреждения города.

Кроме того, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что утром 30 апреля враг обстрелял окрестности села Большая Костромка Криворожского района.

"Попали по полям, никто из людей не пострадал. Также было обстреляно одно из сел Синельниковского района, граничащее с Запорожской и Донецкой областями. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Сейчас в регионе ситуация контролируемая, нет ни одного оккупанта", - добавил он.

Напомним также, что 29 апреля стало известно, что украинская армия взорвала железнодорожный мост между Лиманом и поселком Райгородок через реку Северский Донец.