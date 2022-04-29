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В армии РФ некомплект, во многих танковых экипажах всего по два человека, — Арестович
Подразделения российских войск, которые вторглись в Украину, испытывают недостаток личного состава. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире "Фейгин Live".
По словам эксперта, в некоторых батальонах уже для 40% "отказников". При борьбе с этим явлением в частях доходит до расстрелов.
Арестович заявил, что иностранными союзниками подтверждена информация о некомплекте в танковых частях РФ. Он утверждает, что в некоторых танках всего по два члена экипажа вместо положенных трех.
"Это не только военные потери, это еще "отказнички", — сказал Арестович.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Эксперт дал понять, что ситуация в российской армии будет усугубляться, так как она ведет несправедливую войну.
Напомним, российская армия наращивает темпы наступления и наиболее активно действует на Слобожанском и Донецком направлениях, перебрасывает дополнительные силы под Изюм, стремится окружить защитников Украины на востоке, готовится форсировать Северский Донец.
На Слобожанском направлении враг продолжает перегруппировку сил, при этом украинские бойцы вернули контроль над населенным пунктом Кутузовка.