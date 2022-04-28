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Украинцы уничтожили треть российской авиации, — Арестович
Воздушным силам РФ нанесли огромный ущерб в Украине. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире "Фейгин Live".
По его мнению, Кремль не может угрожать Западу авиацией.
"Треть уже валяется разбитая на территории Украины. Все, что плавает и летает, будет уничтожено очень быстро!" — сказал Арестович.
Он скептически высказался и о возможности российской армии наступать на Донбассе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Они не могут взять Славянск и Краматорск уже 20 суток подряд", — подчеркнул эксперт.
Ранее советник главы Офиса президента спрогнозировал, что в июне Украина сможет начать масштабное наступление.
Он также считает, что реализация планов оккупантов провести на временно захваченной территории Херсонской области так называемый "референдум" и мобилизацию приведет к печальным для них последствиям.