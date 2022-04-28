Украинцы уничтожили треть российской авиации, — Арестович

Воздушным силам РФ нанесли огромный ущерб в Украине. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире "Фейгин Live".

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По его мнению, Кремль не может угрожать Западу авиацией.

"Треть уже валяется разбитая на территории Украины. Все, что плавает и летает, будет уничтожено очень быстро!" — сказал Арестович.

Он скептически высказался и о возможности российской армии наступать на Донбассе.

"Они не могут взять Славянск и Краматорск уже 20 суток подряд", — подчеркнул эксперт.

Ранее советник главы Офиса президента спрогнозировал, что в июне Украина сможет начать масштабное наступление.

Он также считает, что реализация планов оккупантов провести на временно захваченной территории Херсонской области так называемый "референдум" и мобилизацию приведет к печальным для них последствиям.