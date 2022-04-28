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Українці знищили третину російської авіації, — Арестович
Повітряним силам РФ завдали величезних втрат в Україні. Про це радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі "Фейгін Live".
На його думку, Кремль не може загрожувати Заходу авіацією.
"Третина вже валяється розбита на території України. Все, що плаває і літає, буде знищено дуже швидко!" - сказав Арестович.
Він скептично висловився і про можливість російської армії наступати на Донбасі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Вони не можуть взяти Слов'янськ і Краматорськ уже 20 діб поспіль", - наголосив експерт.
Раніше радник глави Офісу президента спрогнозував, що в червні Україна зможе розпочати масштабний наступ.
Він також вважає, що реалізація планів окупантів провести на тимчасово захопленій території Херсонської області так званий референдум і мобілізацію призведе до сумних для них наслідків.