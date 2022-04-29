В армії РФ некомплект, у багатьох танкових екіпажах лише по дві людини, — Арестович

Підрозділи російських військ, які вторглися в Україну, відчувають нестачу особового складу. Про це радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі "Фейгін Live".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За словами експерта, у деяких батальйонах вже до 40% "відмовників". При боротьбі з цим явищем у частинах використовують розстріли.

Арестович заявив, що іноземними союзниками підтверджено інформацію про некомплект у танкових частинах РФ. Він стверджує, що в деяких танках всього по два члени екіпажу замість трьох.

"Це не лише військові втрати, це ще "відмовнички", — сказав Арестович.

Експерт дал зрозуміти, що така ситуація в російській армії погіршиватиметься, оскільки вона веде несправедливу війну.

Нагадаємо, російська армія нарощує темпи наступу та найбільш активно діє на Слобожанському та Донецькому напрямках, перекидає додаткові сили під Ізюм, прагне оточити захисників України на сході, готується форсувати Сіверський Донець.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує перегрупування сил, при цьому українські бійці повернули контроль над населеним пунктом Кутузівка.