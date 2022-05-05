Обстрелы Харькова: при эвакуации животных из "Фельдман Экопарка" погиб 15-летний парень

Харьковский "Фельдман Экопарк" 5 мая в очередной раз попал под обстрел, в результате чего погиб подросток. Об этом сообщил на своей странице в Facebook основатель парка депутат Верховной Рады Александр Фельдман.

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"Во время эвакуации африканских буйволов из "Фельдман Экопарка" под обстрел попала команда наших сотрудников и волонтеров. Один человек погиб", — рассказал он.

По словам нардепа, погибшему парню было всего 15 лет — он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных. Фельдман добавил, что это уже шестой погибший волонтер из числа команды экопарка.

"Два человека получили тяжелые ранения. За их жизни борются врачи. Одновременно с ними привезли двух русских солдат. Как они попали в экопарк, неизвестно. Уничтожен весь транспорт, на котором приехали ребята. Вот такие вот дела", — сообщил он.

Напомним, что ранее в "Фельдман Экопарке" сообщили о расстреле сотрудников российскими оккупантами еще в начале войны. Сам парк, расположенный на северной окраине Харькова, в результате обстрелов и бомбардировок подвергся масштабным разрушениям.

В частности, были разрушены многие вольеры, и в случае продолжения такой ситуации был риск побега крупных хищников, в частности тигров, львов и медведей. Однако в начале апреля крупных представителей кошачьих эвакуировали в Харьковский зоопарк, также с этим помогли зоопарки других городов: в Одессу перевезли пару львов, а в Киев — тигрицу.