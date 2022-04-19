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Оккупанты расстреляли сотрудников "Фельдман Экопарка": обнаружены тела
Обнаружены тела двоих сотрудников "Фельдман Экопарка", которые пропали в начале марта. Выяснилось, что их расстреляли российские оккупанты. Об этом сообщили на Facebook-странице "Фельдман Экопарка".
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Но выяснилось, что сотрудников расстреляли российские военные, а их тела забаррикадировали в подсобном помещении.
Напомним, что "Экопарк", расположенный на территории ландшафтного парка к северу от Харькова, в результате обстрелов и бомбардировок подвергся масштабным разрушениям.
Животные даже могли разбежаться в сторону Харькова или по близлежащим поселкам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
После этого персонал вывез оттуда более 80 животных, в том числе 23 — в Харьковский зоопарк.