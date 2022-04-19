Оккупанты расстреляли сотрудников "Фельдман Экопарка": обнаружены тела

Обнаружены тела двоих сотрудников "Фельдман Экопарка", которые пропали в начале марта. Выяснилось, что их расстреляли российские оккупанты. Об этом сообщили на Facebook-странице "Фельдман Экопарка".

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"Когда началась война, они остались в "Экопарке" и помогали кормить животных. Приехав в "Экопарк" 7 марта, мы их там не нашли. Мы их долго искали, подключали правоохранителей, до последнего надеялись, что не случилось непоправимого и они смогли выжить", — говорится в сообщении.

Но выяснилось, что сотрудников расстреляли российские военные, а их тела забаррикадировали в подсобном помещении.

Напомним, что "Экопарк", расположенный на территории ландшафтного парка к северу от Харькова, в результате обстрелов и бомбардировок подвергся масштабным разрушениям.

Животные даже могли разбежаться в сторону Харькова или по близлежащим поселкам.

После этого персонал вывез оттуда более 80 животных, в том числе 23 — в Харьковский зоопарк.