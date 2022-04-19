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Оккупанты продолжают обстреливать Харьков: 3 погибших и 16 раненых
Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова, в том числе Киевский, Индустриальный районы. Вражеские войска используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"По состоянию на данный момент по Харькову, к сожалению, 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется. Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы области. Наши бригады экстренной медицинской помощи работают героически в усиленном режиме", — отметил Синегубов.
Городские власти просят жителей города максимально находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу, а также не создавать очередей и не собираться группами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы разрабатываем совместно с военными план мероприятий по празднованию пасхальных праздников, просим с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых подробно сообщим впоследствии", — отметил Синегубов.
Отметим, с самого первого дня войны враг нещадно обстреливает Харьков.
Так, 15 апреля российские войска обстреляли один из жилых районов Харькова, погибли 7 человек, среди них семимесячный ребенок.
А 16 апреля оккупанты запустили крылатую ракету большой дальности "Калибр" и обстреляли Слободской и Основянский районы Харькова. Погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения.
Как заявлял городской голова Харькова Игорь Терехов, в городе уничтожены уже более 2000 домов. Наряду с обстрелами из "Градов" враг использует запрещенные кассетные боеприпасы, а также сбрасывает на город парашютные бомбы.