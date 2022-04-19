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Окупанти продовжують обстрілювати Харків: 3 загиблих та 16 поранених
Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський, Індустріальний райони. Ворожі війська використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Станом на даний момент у Харкові, на жаль, 16 поранених, 3 особи загинули, інформація ще уточнюється. Також зазнали обстрілу Дергачівський і Чугуївський райони області. Наші бригади екстреної медичної допомоги працюють героїчно в посиленому режимі", — зазначив Синєгубов.
Міська влада просить жителів міста максимально перебувати в укриттях і без необхідності не виходити на вулицю, а також не створювати черги і не збиратися групами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми розробляємо спільно з військовими план заходів щодо відзначення великодніх свят, просимо з розумінням поставитися до певних обмежень, про які докладно повідомимо згодом", — зазначив Синєгубов.
Зазначимо, з першого дня війни ворог нещадно обстрілює Харків.
Так, 15 квітня російські війська обстріляли один із житлових районів Харкова, загинули 7 людей, серед них семимісячна дитина.
А 16 квітня окупанти запустили крилату ракету великої дальності "Калібр" та обстріляли Слобідський та Основ'янський райони Харкова. Загинули двоє мирних жителів, ще 18 дістали поранення.
Як заявляв міський голова Харкова Ігор Терехов, у місті знищено вже понад 2000 будинків. Поряд із обстрілами з "Градів" ворог використовує заборонені касетні боєприпаси, а також скидає на місто парашутні бомби.