Окупанти продовжують обстрілювати Харків: 3 загиблих та 16 поранених

Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський, Індустріальний райони. Ворожі війська використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Станом на даний момент у Харкові, на жаль, 16 поранених, 3 особи загинули, інформація ще уточнюється. Також зазнали обстрілу Дергачівський і Чугуївський райони області. Наші бригади екстреної медичної допомоги працюють героїчно в посиленому режимі", — зазначив Синєгубов.

Міська влада просить жителів міста максимально перебувати в укриттях і без необхідності не виходити на вулицю, а також не створювати черги і не збиратися групами.

"Ми розробляємо спільно з військовими план заходів щодо відзначення великодніх свят, просимо з розумінням поставитися до певних обмежень, про які докладно повідомимо згодом", — зазначив Синєгубов.

Зазначимо, з першого дня війни ворог нещадно обстрілює Харків.

Так, 15 квітня російські війська обстріляли один із житлових районів Харкова, загинули 7 людей, серед них семимісячна дитина.

А 16 квітня окупанти запустили крилату ракету великої дальності "Калібр" та обстріляли Слобідський та Основ'янський райони Харкова. Загинули двоє мирних жителів, ще 18 дістали поранення.

Як заявляв міський голова Харкова Ігор Терехов, у місті знищено вже понад 2000 будинків. Поряд із обстрілами з "Градів" ворог використовує заборонені касетні боєприпаси, а також скидає на місто парашутні бомби.