Обезумевшие тигры и львы могут разбежаться из разбомбленного харьковского экопарка — Фельдман

Депутат Верховной Рады Александр Фельдман заявляет, что основанный им зоопарк на территории ландшафтного парка к северу от Харькова в результате обстрелов и бомбардировок подвергся масштабным разрушениям, что угрожает побегом из него выживших крупных хищников. Соответствующее обращение опубликовано, в частности, на сайте "Фельдман Экопарка" и Facebook-странице нардепа.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Экопарка больше нет. Сейчас об этом можно говорить совершенно определенно. Вчера и сегодня он снова подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам. Инфраструктура разрушена, вольеры разрушены. Самая большая проблема – это крупные хищники. Их вольеры пока еще чудом сохраняют целостность, но еще один обстрел – и обезумевшие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле", — сказал он.

По словам Фельдмана, животные могут пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки, чего допустить нельзя. В то же время, по его словам, решения проблемы на сегодня не найдено.

"Наши специалисты сейчас рассматривают возможность оборудовать для них, хотя бы для некоторых, временное жилище в Чутово Полтавской области. Если этого не получится, то единственный остающийся у нас вариант — это усыпление хищников. Об этом невообразимо больно говорить, но главный приоритет сейчас — это жизнь людей", — заявил он.

По словам политика и бизнесмена, других остающихся на территории экопарка выживших животных также нужно срочно эвакуировать, на что требуется финансовая помощь.

Отметим, что Харьков, северные районы которого расположены всего в 25 километрах от границы с РФ, подвергается масштабным обстрелам с самого начала российского вторжения 24 февраля. В частности, еще по состоянию на 28 марта в городе, по данным его властей, было разрушено более 1,2 тысячи жилых домов. Также от обстрелов пострадали 69 школ, 53 детских сада и 15 больниц.