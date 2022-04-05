Ошаленілі тигри та леви можуть розбігтися з розбомбленого харківського екопарку — Фельдман

Депутат Верховної Ради Олександр Фельдман заявляє, що заснований ним зоопарк на території ландшафтного парку на північ від Харкова в результаті обстрілів і бомбардувань зазнав масштабних руйнувань, що загрожує втечею з нього хижаків, що вижили. Відповідне звернення опубліковано, зокрема, на сайті "Фельдман Екопарку" та Facebook-сторінці нардепа.

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"Екопарку більше немає. Зараз про це можна говорити абсолютно точно. Вчора і сьогодні він знову зазнав масованих обстрілів і бомбардувань. Інфраструктура зруйнована, вольєри зруйновані. Найбільша проблема — це великі хижаки. Їхні вольєри поки ще дивом зберігають цілісність, але ще один обстріл — і ошаленілі від страху леви, тигри, ведмеді можуть опинитися на волі”, — сказав він.

За словами Фельдмана, тварини можуть піти у бік Харкова або у прилеглі селища, чого допустити не можна. Водночас, за його словами, вирішення проблеми на сьогодні не знайдено.

"Наші фахівці зараз розглядають можливість обладнати для них, хоча б для деяких, тимчасове житло в Чутовому Полтавської області. Якщо цього не вийде, то єдиний варіант, що залишається у нас, — це усипляння хижаків. Про це неймовірно боляче говорити, але головний пріоритет зараз — це життя людей", — заявив він.

За словами політика і бізнесмена, інших тварин, які залишилися на території екопарку, також потрібно терміново евакуювати, на що потрібна фінансова допомога.

Зазначимо, що Харків, північні райони якого розташовані лише за 25 кілометрів від кордону з РФ, зазнає масштабних обстрілів із самого початку російського вторгнення 24 лютого. Зокрема, ще станом на 28 березня у місті, за даними його влади, було зруйновано понад 1,2 тисячі житлових будинків. Також від обстрілів постраждали 69 шкіл, 53 дитячі садки та 15 лікарень.