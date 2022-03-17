У Харкові через обстріл горить найбільший ринок у східній Європі - "Барабашово"

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову. Внаслідок чергового обстрілу 17 березня виникла пожежа на найбільшому у східній Європі та одному з найбільших ринків у світі "Барабашово".

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Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежники кілька годин займалися локалізацією пожежі. О 14:40 під час гасіння пожежі на території ринку внаслідок артилерійського обстрілу загинув співробітник ДСНС і ще один отримав поранення.

Вогонь за п'ять годин охопив майже всю площу найбільшого торгового майданчика у східній Європі та перекинувся на приватні будинки. До гасіння залучили близько 70 рятувальників та 21 одиницю техніки ДСНС.

Інформації про постраждалих серед мешканців наразі немає. Через сильну пожежу більша частина неба над Харковом у диму.

Рятувальники кілька годин гасили пожежу на ринку "Барабашово". Фото: "Супільне"

Російська армія бомбить Харків уже 22 дні, за цей час загарбникам не вдалося досягти прогресу на цьому напрямі. За прямої сутички з ЗСУ ворог зазнає поразки, тому продовжує цинічно бомбардувати мирних жителів.

Солдати армії Російської Федерації 15 березня вкотре зазнали поразки під час спроби штурмувати Харків. Збройні сили України пробили всі атаки окупантів і відкинули їх далі позицій, на яких вони закріпилися до невдалого штурму.