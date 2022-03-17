В Харькове из-за обстрелов горит самый большой рынок в восточной Европе — "Барабашово"

Российские оккупанты продолжают наносит удары по Харькову. В результате очередного обстрела 17 марта возник пожар на самом большом в восточной Европе и одним из самых больших рынков в мире "Барабашово".

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Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные несколько часов занимались локализацией пожара. В 14:40 во время тушения пожара на территории рынка в результате артиллерийских обстрелов погиб сотрудник ГСЧС и еще один получил ранения.

Огонь за пять часов охватил почти всю площадь крупнейшей торговой площадки в восточной Европе и перекинулся на частные дома. К тушению привлекли около 70 спасателей и 21 единицу техники ГСЧС.

Информации о пострадавших среди жителей в настоящее время нет. Из-за сильного пожара большая часть неба над Харьковом в дыму.

Спасатели несколько часов тушили пожар на рынке "Барабашово". Фото: "Суспильне"

Российская армия бомбит Харьков уже 22 дня, за это время захватчикам не удалось достигнуть прогресса на этом направлении. При прямой стычке с ВСУ враг терпит поражение, поэтому продолжает цинично бомбить мирных жителей.

Солдаты армии Российской Федерации 15 марта в очередной раз потерпели поражение при попытке штурмовать Харьков. Вооруженные силы Украины отбили все атаки оккупантов и отбросили их дальше позиций, на которых они закрепились до неудачного штурма.