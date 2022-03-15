- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Российская армия попыталась взять Харьков штурмом – ВСУ отбросили оккупантов за пределы их предыдущих позиций
Солдаты армии Российской Федерации 15 марта в очередной раз потерпели поражение при попытке штурмовать Харьков. Вооруженные силы Украины отбили все атаки оккупантов и отбросили их дальше позиций, на которых они закрепились до неудачного штурма.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Facebook.
"После обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага отбросили за пределы его предыдущих позиций", — рассказал Синегубов.
Ранее, в первой половине дня 15 марта, в селе Русские Тишки ВСУ также вступили в бой с российскими военными. Столкновение длилось более часа.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Наши украинские бойцы Вооруженных сил также заставили противника отступить на прежние позиции", — рассказал глава Харьковской ОГА, добавив, что ВСУ крепко держат оборону.
В настоящее время потери врага подсчитывают, но точно известно, что они существенные.
В Харьковской области сохраняется напряженная ситуация. В частности, заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин заявил о гуманитарной катастрофе в городе.
За Изюм уже неделю идут бои между российской армией и ВСУ, поэтому там нет возможности эвакуировать мирное население.