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Российская армия попыталась взять Харьков штурмом – ВСУ отбросили оккупантов за пределы их предыдущих позиций

Российская армия попыталась взять Харьков штурмом – ВСУ отбросили оккупантов за пределы их предыдущих позиций

Солдаты армии Российской Федерации 15 марта в очередной раз потерпели поражение при попытке штурмовать Харьков. Вооруженные силы Украины отбили все атаки оккупантов и отбросили их дальше позиций, на которых они закрепились до неудачного штурма.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Facebook.

"После обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага отбросили за пределы его предыдущих позиций", — рассказал Синегубов.

Ранее, в первой половине дня 15 марта, в селе Русские Тишки ВСУ также вступили в бой с российскими военными. Столкновение длилось более часа.

"Наши украинские бойцы Вооруженных сил также заставили противника отступить на прежние позиции", — рассказал глава Харьковской ОГА, добавив, что ВСУ крепко держат оборону.

В настоящее время потери врага подсчитывают, но точно известно, что они существенные. 

В Харьковской области сохраняется напряженная ситуация. В частности, заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин заявил о гуманитарной катастрофе в городе.

За Изюм уже неделю идут бои между российской армией и ВСУ, поэтому там нет возможности эвакуировать мирное население.

Автор:
Вита Молодан