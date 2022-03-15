Російська армія спробувала взяти Харків штурмом – ЗСУ відкинули окупантів за межі їхніх попередніх позицій

Солдати армії Російської Федерації 15 березня вкотре зазнали поразки під час спроби штурмувати Харків. Збройні сили України відбили всі атаки окупантів та відкинули їх далі за позиції, на яких вони закріпилися до невдалого штурму.

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Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Facebook.

"Після обіду окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П'ятихаток. Збройні сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій", - розповів Синєгубов.

Раніше, у першій половині дня 15 березня, у селі Російські Тишки ЗСУ також вступили у бій із російськими військовими. Зіткнення тривало понад годину.

"Наші українські бійці Збройних сил також змусили противника відступити на колишні позиції", - розповів голова Харківської ОДА, додавши, що ЗСУ міцно тримає оборону.

В даний час втрати ворога підраховують, але достеменно відомо, що вони суттєві.

На Харківщині зберігається напружена ситуація. Зокрема, заступник мера Ізюма Володимир Мацокін заявив про гуманітарну катастрофу у місті.

За Ізюм уже тиждень точаться бої між російською армією та ЗСУ, тому там немає можливості евакуювати мирне населення.