Внаслідок обстрілу в Харкові зруйновані будівля Академії держуправління та житлові будинки

Внаслідок ворожих обстрілів вранці у п'ятницю в Харкові пошкоджено корпус вузу та два житлові будинки, одна людина загинула, 11 поранено.

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Про це повідомляє ДСНС.

"18 березня близько 8:40 у Харкові внаслідок ворожих обстрілів зазнав руйнування шестиповерховий навчальний корпус вищого навчального закладу, а також постраждали два сусідні житлові будинки", — йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що внаслідок руйнування та займання будівель загинула 1 особа, 11 постраждалих, ще одна перебуває під завалами.

За інформацією ДСНС, пожежу у двох житлових будинках пожежу ліквідовано.

Як повідомив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха, зруйнована будівля Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президенті України.