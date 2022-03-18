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Внаслідок обстрілу в Харкові зруйновані будівля Академії держуправління та житлові будинки
Внаслідок ворожих обстрілів вранці у п'ятницю в Харкові пошкоджено корпус вузу та два житлові будинки, одна людина загинула, 11 поранено.
Про це повідомляє ДСНС.
"18 березня близько 8:40 у Харкові внаслідок ворожих обстрілів зазнав руйнування шестиповерховий навчальний корпус вищого навчального закладу, а також постраждали два сусідні житлові будинки", — йдеться в повідомленні.
У повідомленні зазначається, що внаслідок руйнування та займання будівель загинула 1 особа, 11 постраждалих, ще одна перебуває під завалами.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За інформацією ДСНС, пожежу у двох житлових будинках пожежу ліквідовано.
Як повідомив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха, зруйнована будівля Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президенті України.