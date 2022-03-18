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В результате обстрела в Харькове разрушены здание Академии госуправления и жилые дома

В результате обстрела в Харькове разрушено здание Академии госуправления и жилые дома
Фото: ГСЧС

В результате вражеских обстрелов утром в пятницу в Харькове поврежден корпус вуза и два жилых дома, один человек погиб, 11 ранены.

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Об этом сообщает ГСЧС.

"18 марта около 8:40 в Харькове в результате вражеских обстрелов потерпел сильные разрушения шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения, а также пострадали два соседних жилых дома", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что вследствие разрушения и возгорания зданий погиб 1 человек, 11 пострадавших, еще один находится под завалами.

По информации ГСЧС, пожар в двух жилых домах пожар ликвидирован.

Как сообщил замглавы Харьковской ОГА Роман Семенуха, разрушено здание Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Автор:
Светлана Манько