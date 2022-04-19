Окупанти розстріляли співробітників "Фельдмана Екопарку": виявлено тіла

Виявлено тіла двох співробітників "Фельдмана Екопарку", які зникли на початку березня. З'ясувалося, що їх розстріляли російські окупанти. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Фельдман Екопарку".

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"Коли почалася війна, вони залишилися в "Екопарку" та допомагали годувати тварин. Приїхавши до "Екопарку" 7 березня, ми їх там не знайшли. Ми їх довго шукали, підключали правоохоронців, до останнього сподівалися, що не сталося непоправного, і вони змогли вижити", - йдеться у повідомленні.

Але з'ясувалося, що співробітників розстріляли російські військові, котрі тіла забарикадували в підсобному приміщенні.

Нагадаємо, що "Екопарк", розташований на території ландшафтного парку на північ від Харкова, внаслідок обстрілів та бомбардувань зазнав масштабних руйнувань.

Тварини навіть могли розбігтися у бік Харкова чи довколишні селища.

Після цього персонал вивіз звідти понад 80 тварин, у тому числі 23 у Харківський зоопарк.