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Окупанти розстріляли співробітників "Фельдмана Екопарку": виявлено тіла
Виявлено тіла двох співробітників "Фельдмана Екопарку", які зникли на початку березня. З'ясувалося, що їх розстріляли російські окупанти. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Фельдман Екопарку".
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Але з'ясувалося, що співробітників розстріляли російські військові, котрі тіла забарикадували в підсобному приміщенні.
Нагадаємо, що "Екопарк", розташований на території ландшафтного парку на північ від Харкова, внаслідок обстрілів та бомбардувань зазнав масштабних руйнувань.
Тварини навіть могли розбігтися у бік Харкова чи довколишні селища.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після цього персонал вивіз звідти понад 80 тварин, у тому числі 23 у Харківський зоопарк.