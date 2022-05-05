Обстріли Харкова: при евакуації тварин з "Фельдман Екопарку" загинув 15-річний хлопець

Харківський "Фельдман Екопарк" 5 травня вкотре потрапив під обстріл, внаслідок чого загинув підліток. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook засновник парку депутат Верховної Ради Олександр Фельдман.

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"Під час евакуації африканських буйволів з "Фельдман Екопарку" під обстріл потрапила команда наших співробітників та волонтерів. Одна людина загинула", — розповів він.

За словами нардепа, загиблому хлопцю було лише 15 років, він допомагав батькам у годівлі та евакуації тварин. Фельдман додав, що це вже шостий загиблий волонтер із команди екопарку.

"Дві людини отримали тяжкі поранення. За їхнє життя борються лікарі. Одночасно з ними привезли двох російських солдатів. Як вони потрапили в екопарк, невідомо. Знищено весь транспорт, на якому приїхали хлопці. Ось такі от справи", — повідомив він.

Нагадаємо, що раніше у "Фельдман Екопарку" повідомили про розстріл співробітників російськими окупантами ще на початку війни. Сам парк, розташований на північній околиці Харкова, внаслідок обстрілів та бомбардувань зазнав масштабних руйнувань.

Зокрема, було зруйновано багато вольєрів, і у разі продовження такої ситуації був ризик втечі великих хижаків, зокрема тигрів, левів та ведмедів. Проте на початку квітня великих представників котячих евакуювали до Харківського зоопарку, також із цим допомогли зоопарки інших міст: до Одеси перевезли пару левів, а до Києва – тигрицю.