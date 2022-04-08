Тигрів і левів, що вижили у зруйнованому обстрілами "Фельдман Екопарку", перевезли до зоопарку Харкова

Персонал розташованого на північній околиці Харкова та сильно постраждалого від бойових дій "Фельдман Екопарку" 6-7 квітня вивіз звідти понад 80 тварин, включаючи 23 до Харківського зоопарку. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook засновник екопарку, депутат Верховної Ради Олександр Фельдман.

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"Дуже вдячний харківському міському голові Ігорю Терехову. Завдяки його позиції та позиції керівництва Харківського зоопарку він прийняв "основний удар" по розміщенню наших тварин, куди ми вже перевезли 23 наших вихованця – людиноподібних мавп, білих левів, білих тигрів, ягуарів", — повідомив він.

Також Фельдман подякував меру Києва Віталію Кличку, меру Дніпра Борису Філатову та його заступнику Михайлу Лисенку, а також представникам Одеси, Львова та інших міст Західної України та всім небайдужим, які відгукнулися на прохання про допомогу тваринам.

"Завдяки такій підтримці сьогодні ми повністю впевнені в тому, що зможемо вивезти всіх без винятку наших тварин. Тих із них, які залишилися живими. Ми сьогодні побачили загибле потомство білих тигрів, пантер, ягуарів, багатьох інших тварин. Це жахливо сумно", – додав нардеп.

Нагадаємо, що раніше Фельдман заявив, що в результаті обстрілів та бомбардувань екопарк зазнав масштабних руйнувань, зокрема було зруйновано багато вольєрів, і у разі продовження такої ситуації був ризик втечі великих хижаків, зокрема тигрів, левів та ведмедів.