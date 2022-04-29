Хотів "здати" місто окупантам: затримали голову громади Сумської області

За державну зраду затримали главу Середино-Будської територіальної громади. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

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Чиновник передавав представникам ФСБ інформацію про переміщення ЗСУ та види їх озброєння. А під час окупації він планував "здати" місто ворогові, для цього наказав прибрати блокпост на в'їзді до населеного пункту.

Правоохоронці затримали посадовця. Йому обирають запобіжні заходи.

Середино-Будська міська громада розташована у Шосткінському районі Сумської області. На її сайті головою вказано Олександра Григоровича Ген.

Нагадаємо, у Херсоні військові РФ призначили "голов" окупаційних адміністрацій міськради та облдержадміністрації.

А 54-річному директору школи у місті Волноваха Донецької області заочно повідомлено про підозру у колабораціоністській діяльності.