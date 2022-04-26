Директору школы в Волновахе за сотрудничество с оккупантами грозит тюремный срок

54-летнему директору школы в городе Волноваха Донецкой области заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"В апреле 2022 года директор Волновахского опорного учреждения общего среднего образования I – III степеней предала Украину и добровольно согласилась сотрудничать с оккупационными властями России и представителями так называемой "ДНР", которые временно захватили город Волноваха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, будучи в должности директора учебного заведения, переименованного оккупантами в Волновахскую опорную школу № 5, подозреваемая пропагандирует вооруженную агрессию России против Украины и в процессе обучения украинских детей активно внедряет стандарты образования государства-оккупанта.

Кроме того, во время выступления на пропагандистском российском телевидении женщина заявила, что город Волноваха и здание школы якобы обстреляли Вооруженные Силы Украины, что не соответствует действительности.

Отмечается, что по ч.3 ст.111-1 УК коллаборантке грозит наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет или ареста сроком до 6 месяцев, или лишение свободы сроком до 3 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в период от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований начало расследование по факту государственной измены бывшего мэра Изюма Харьковской области, двух действующих депутатов Изюмского горсовета, а также бывшего сотрудника полиции, которых подозревают в государственной измене.

Напомним, в Киевской области задержан коллаборант, который провозгласил себя "старостой" одного из сел Бучанского района и помогал российским оккупантам.

В конце февраля 2022 года он согласился сотрудничать с российскими оккупантами. Он сообщал им о позициях ВСУ и территориальной обороны. Также самопровозглашенный "староста" убеждал местных жителей активно сотрудничать с россиянами.