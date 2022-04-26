Директорці школи з Волновахи за співпрацю з окупантами загрожує позбавлення волі

54-річній директорці школи у місті Волноваха Донецької області заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"У квітні 2022 року директорка Волноваського опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів зрадила Україні та добровільно погодилась співпрацювати з окупаційною владою Росії і представниками так званої "ДНР", які тимчасово захопили місто Волноваху", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, перебуваючи на посаді директора навчального закладу, перейменованого окупантами у "Волновахську опорну школу № 5", підозрювана пропагує збройну агресію Росії проти України та в процесі навчання українських дітей активно впроваджує стандарти освіти держави-окупанта.

Крім того, під час виступу на пропагандистському російському телебаченні, жінка заявила, що місто Волноваху та будівлю школи нібито обстріляли Збройні сили України, що не відповідає дійсності.

Зазначається, що громадянці за ч.3 ст.111-1 ККУ загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років, або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на період від 10 до 15 років.