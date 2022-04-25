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В мэрии Кременной произошел взрыв: погибли оккупанты и коллаборанты, — Гайдай
В оккупированной Кременной произошел мощный взрыв в здании горсовета, когда оккупационные власти проводил там совещание. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"В Кременной оккупанты взлетели в воздух в мэрии во время своего сборища. Не соблюдали технику безопасности, газ такая штука. Назначенные орками на должности предатели также были в помещении" - сказал Гайдай.
По его словам, взрыв был такой силы, что "даже в кульки нечего положить".
Напомним, российские оккупанты обесточили новую Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ, из-за чего вся область осталась без света.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Украинские власти также подтвердили потерю поселка Новотошковское, который оказался полностью разрушен в результате российских бомбардировок.
При этом оккупанты продолжают регулярно обстреливать Луганскую область, причиняя огромный ущерб инфраструктуре.