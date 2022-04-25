У мерії Кремінної стався вибух: загинули окупанти та колаборанти, — Гайдай

В окупованій Кремінній стався потужний вибух у будівлі міськради, коли окупаційна влада проводила там нараду. Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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"У Кремінній окупанти злетіли в повітря в мерії під час свого зборища. Не дотримувалися техніки безпеки, газ така штука. Призначені орками на посаді зрадники також були в приміщенні" - сказав Гайдай.

За його словами, вибух був такої сили, що "навіть у кульки нічого покласти".

Нагадаємо, російські окупанти знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ, через що вся область залишилася без світла.

Українська влада також підтвердила втрату селища Новотошківське, яке виявилося повністю зруйновано внаслідок російських бомбардувань.

При цьому окупанти продовжують регулярно обстрілювати Луганську область, завдаючи величезних збитків інфраструктурі.