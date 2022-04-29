Хотел "сдать" город оккупантам: задержали главу громады Сумской области

За государственную измены задержали главу Середино-Будской территориальной громады. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

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Чиновник передавал представителям ФСБ информацию о перемещении ВСУ и видах их вооружения. А во время оккупации он планировал "сдать" город врагу, для этого приказал убрать блокпост на въезде в населенный пункт.

Правоохранители задержали чиновника. Ему избирают меры пресечения.

Середино-Будская городская община расположена в Шосткинском районе Сумской области. На ее сайте головой указан Александр Григорьевич Ген.

Напомним, в Херсоне военные РФ назначили "председателей" оккупационных администраций горсовета и облгосадминистрации.

А 54-летнему директору школы в городе Волноваха Донецкой области заочно сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности.