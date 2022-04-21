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Завербован ФСБ: депутата Херсонского горсовета арестовали по подозрению в госизмене (ФОТО)
Херсонская областная прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене депутату Херсонского горсовета от политической партии "Нам здесь жить". Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, депутат Херсонского горсовета, действуя вопреки присяге, перешел на сторону врага.
"Имея доступ к документам, он собирал и передавал так называемому куратору – представителю страны-агрессора сведения о проукраинских политических деятелях, активистах, представителях правоохранительных органов и участников боевых действий на востоке Украины, а также другую информацию", — говорится в сообщении.
Кроме этого, по информации прокуратуры, подозреваемый призывал местных чиновников сотрудничать с оккупантами, организовывал размещение личного состава военнослужащих России и содействовал в проведении ремонта их техники.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"С целью дискредитации действующей власти он активно участвовал в создании пророссийских медиа пропагандистских материалов прихода "русского мира" на Херсонщину", — отмечают в прокуратуре.
За совершение уголовного правонарушения подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
В свою очередь в областном управлении СБУ заявили, что депутат был завербован сотрудниками ФСБ РФ.
Его задержали при выезде со временно оккупированной территории Херсонской области в Одессу.
В дальнейшем злоумышленник собирался покинуть территорию Украины вместе с семьей.
При этом члены семьи депутата и он сам имели при себе паспорта граждан иностранного государства.
Напомним, в Киевской области задержан коллаборант, который провозгласил себя "старостой" одного из сел Бучанского района и помогал российским оккупантам.
В конце февраля 2022 года он согласился сотрудничать с российскими оккупантами. Он сообщал им о позициях ВСУ и территориальной обороны. Также самопровозглашенный "староста" убеждал местных жителей активно сотрудничать с россиянами.
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований начало расследование по факту государственной измены бывшего мэра Изюма Харьковской области, двух действующих депутатов Изюмского горсовета, а также бывшего сотрудника полиции, которых подозревают в государственной измене.