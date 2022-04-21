Завербований ФСБ: депутата Херсонської міськради заарештували за підозрою у держзраді (ФОТО)

Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру у державній зраді депутату Херсонської міськради від політичної партії "Нам тут жити". Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

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Як повідомляє пресслужба обласної прокуратури, депутат Херсонської міськради, діючи всупереч присязі, перейшов на бік ворога.

"Маючи доступ до документів, він збирав і передавав так званому куратору – представнику країни-агресора відомості про проукраїнських політичних діячів, активістів, представників правоохоронних органів та учасників бойових дій на сході України, а також іншу інформацію", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, за інформацією прокуратури, підозрюваний закликав місцевих чиновників співпрацювати з окупантами, організовував розміщення особового складу військовослужбовців Росії та сприяв у проведенні ремонту їх техніки.

"З метою дискредитації чинної влади він брав активну участь у створенні проросійських медіа пропагандистських матеріалів приходу "руського миру" на Херсонщину", — зазначають у прокуратурі.

За скоєння кримінального правопорушення підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

У свою чергу в обласному управлінні СБУ заявили, що депутат був завербований співробітниками ФСБ РФ.

Його затримали під час виїзду з тимчасово окупованої території Херсонської області до Одеси.

Надалі зловмисник збирався залишити територію України разом із сім'єю.

При цьому члени сім'ї депутата і він сам мали при собі паспорти громадян іноземної держави.

Нагадаємо, на Київщині затримано колаборанта, який проголосив себе "старостою" одного з сіл Бучанського району та допомагав російським окупантам.

Наприкінці лютого 2022 року він погодився співпрацювати із російськими окупантами. Він повідомляв їм про позиції ЗСУ та територіальної оборони. Також самопроголошений "староста" переконував місцевих жителів активно співпрацювати з росіянами.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактом державної зради колишнього мера Ізюму Харківської області, двох чинних депутатів Ізюмської міськради, а також колишнього співробітника поліції, яких підозрюють у державній зраді.