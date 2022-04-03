Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Політика
Дата публікації

На Луганщині четверо мерів перейшли на бік Росії — Гайдай

На Луганщині четверо мерів перейшли на бік Росії — Гайдай

У Луганській області четверо голів громад перейшли на бік Росії: у Рубіжному, Міловому, Марківці та Станиці Луганській. Їх судитимуть згідно із законом про колабораціонізм.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Серед голів громад маємо чотирьох зрадників у Рубіжному, Міловому, Марківці, Станиці Луганській. На цих людях після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів", — заявив голова ОДА.

Зазначимо, Сергій Хортив очолює Рубіжне, Альберт Зінченко керує Станицею Луганською, Ігор Дзюба – Марківкою та Олег Савченко – Міловим.

4 березня Гайдай заявляв, що мер Рубіжного Сергій Хортів перестав виходити на зв'язок. А днями в мережі з'явилося відео, на якому Хортів називає українських військовослужбовців "фашистами" та заявляє про "геноцид місцевих жителів" з боку української армії.

Сергій Гайдай також повідомив про обстріли з важкого озброєння з боку супротивника по житлових кварталах населених пунктів регіону.

"Обстріли не вщухають. Орки готуються до наступу, поки що стріляють по житлових кварталах наших міст з важкого озброєння", — заявив Гайдай.

Нагадаємо, що раніше в Україні набув чинності закон про колабораціонізм. У ньому за державну зраду передбачено строк до 15 років позбавлення волі.

Також було відкрито справи про держзраду проти голів селищних громад Луганської області, зайнятих російськими військами, - Міловської, Марківської та Станично-Луганської.

Нагадаємо також, що раніше було повідомлено про підозру в держзраді мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегора, який погодився пустити російських військових у місто.

Автор:
Світлана Манько