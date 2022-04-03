На Луганщині четверо мерів перейшли на бік Росії — Гайдай

У Луганській області четверо голів громад перейшли на бік Росії: у Рубіжному, Міловому, Марківці та Станиці Луганській. Їх судитимуть згідно із законом про колабораціонізм.

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Про це в ефірі телемарафону заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Серед голів громад маємо чотирьох зрадників у Рубіжному, Міловому, Марківці, Станиці Луганській. На цих людях після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів", — заявив голова ОДА.

Зазначимо, Сергій Хортив очолює Рубіжне, Альберт Зінченко керує Станицею Луганською, Ігор Дзюба – Марківкою та Олег Савченко – Міловим.

4 березня Гайдай заявляв, що мер Рубіжного Сергій Хортів перестав виходити на зв'язок. А днями в мережі з'явилося відео, на якому Хортів називає українських військовослужбовців "фашистами" та заявляє про "геноцид місцевих жителів" з боку української армії.

Сергій Гайдай також повідомив про обстріли з важкого озброєння з боку супротивника по житлових кварталах населених пунктів регіону.

"Обстріли не вщухають. Орки готуються до наступу, поки що стріляють по житлових кварталах наших міст з важкого озброєння", — заявив Гайдай.

Нагадаємо, що раніше в Україні набув чинності закон про колабораціонізм. У ньому за державну зраду передбачено строк до 15 років позбавлення волі.

Також було відкрито справи про держзраду проти голів селищних громад Луганської області, зайнятих російськими військами, - Міловської, Марківської та Станично-Луганської.

Нагадаємо також, що раніше було повідомлено про підозру в держзраді мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегора, який погодився пустити російських військових у місто.