В Луганской области четверо мэров перешли на сторону России — Гайдай

В Луганской области четверо глав общин перешли на сторону России: в Рубежном, Меловом, Марковке и Станице Луганской. Их будут судить по закону о коллаборационизме.

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Об этом в эфире телемарафона заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Среди глав общин имеем четырех предателей в Рубежном, Меловом, Марковке, Станице Луганской. На этих людях после победы увидим, как работает закон о коллаборантах", — заявил глава ОГА.

Отметим, Сергей Хортив возглавляет Рубежное, Альберт Зинченко руководит Станицей Луганской, Игорь Дзюба — Марковкой и Олег Савченко — Меловым.

4 марта Гайдай заявлял, что мэр Рубежного Сергей Хортив перестал выходить на связь. А на днях в сети появилось видео, на котором Хортив называет украинских военнослужащих "фашистами" и заявляет о "геноциде местных жителей" со стороны украинской армии.

Сергей Гайдай также сообщил о продолжающихся обстрелах из тяжелого вооружения со стороны противника по жилым кварталам населенных пунктов региона.

"Обстрелы не утихают. Орки готовятся к наступлению, пока стреляют по жилым кварталам наших городов из тяжелого вооружения", – заявил Гайдай.

Напомним, что ранее в Украине вступил в силу закон о коллаборационизме. В нем за государственную измену предусмотрен срок до 15 лет лишения свободы.

Также были открыты дела о госизмене против глав поселковых общин Луганской области, занятых российскими войсками, — Меловской, Марковской и Станично-Луганской.

Напомним также, что ранее было сообщено о подозрении в госизмене мэру Купянска Харьковской области Геннадию Мацегоре, согласившемуся пустить российских военных в город.