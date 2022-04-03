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В Луганской области четверо мэров перешли на сторону России — Гайдай
В Луганской области четверо глав общин перешли на сторону России: в Рубежном, Меловом, Марковке и Станице Луганской. Их будут судить по закону о коллаборационизме.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Среди глав общин имеем четырех предателей в Рубежном, Меловом, Марковке, Станице Луганской. На этих людях после победы увидим, как работает закон о коллаборантах", — заявил глава ОГА.
Отметим, Сергей Хортив возглавляет Рубежное, Альберт Зинченко руководит Станицей Луганской, Игорь Дзюба — Марковкой и Олег Савченко — Меловым.Подписывайтесь на наш Telegram канал
4 марта Гайдай заявлял, что мэр Рубежного Сергей Хортив перестал выходить на связь. А на днях в сети появилось видео, на котором Хортив называет украинских военнослужащих "фашистами" и заявляет о "геноциде местных жителей" со стороны украинской армии.
Сергей Гайдай также сообщил о продолжающихся обстрелах из тяжелого вооружения со стороны противника по жилым кварталам населенных пунктов региона.
"Обстрелы не утихают. Орки готовятся к наступлению, пока стреляют по жилым кварталам наших городов из тяжелого вооружения", – заявил Гайдай.
Напомним, что ранее в Украине вступил в силу закон о коллаборационизме. В нем за государственную измену предусмотрен срок до 15 лет лишения свободы.
Также были открыты дела о госизмене против глав поселковых общин Луганской области, занятых российскими войсками, — Меловской, Марковской и Станично-Луганской.
Напомним также, что ранее было сообщено о подозрении в госизмене мэру Купянска Харьковской области Геннадию Мацегоре, согласившемуся пустить российских военных в город.