В окупованому Бердянську на бік ворога не перейшов жоден представник місцевої влади

В окупованому росіянами Бердянську Запорізької області жоден керівник місцевих органів влади, бюджетних установ чи комунальних підприємств не перейшов на бік окупантів.

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Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

За даними офіційної міської влади курортного міста, у Бердянську не перейшов на бік окупанта жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства.

Жоден з керівників міської влади не працює у так званій "мерії міста".

Фейкова "нова влада" складається з двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших спеціалістів "широкого профілю".

"Депутати міської ради, за неможливості працювати сесійно та приймати рішення, працюють як волонтери. Ми знаємо, чим займається кожен представник бердянської влади. У нас до більшості з них питань немає. Невідомо, чим займається один депутат міської ради від ОПЗЖ. Оцінку його діям нададуть відповідні органи", — йдеться у повідомленні міської влади.

Нагадаємо, колаборант Олександр Сауленко, якого окупаційні війська призначили "мером" Бердянська, раніше був засуджений за педофілію.

"Заступником" голови окупаційної адміністрації міста призначили двірника, а "керівником" РАГСу — прибиральницю.

Станом на 4 травня у Бердянську немає мобільного зв'язку та інтернету вже 3 дні.

Нагадаємо, російські окупанти зайшли до Бердянська 27 лютого. З того часу місто живе в умовах окупації.

Як повідомляють місцеві жителі, російські війська вимагають від місцевих підприємців платити 30% прибутку за можливість працювати. Такі вимоги окупанти висувають і в інших містах Запорізької області: Мелітополі, Енергодарі, Токмаку.