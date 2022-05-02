- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Оккупанты поставили "мэром" Бердянска осужденного за педофилию, — Подоляк
Коллаборант, которого оккупационные войска назначили "мэром" Бердянска, ранее был осужден за педофилию. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, "заместителем" главы оккупационной администрации города назначили дворника, а "руководителем" РАГСа — уборщицу.
Оккупанты назначили "мэром" Бердянска местного предпринимателя Александра Сауленко.
"Армия мародеров и насильников продолжает проводить негативный отбор, демонстрируя, каким на самом деле является "русский мир", - утверждает Подоляк.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что "заместитель мэра" Бердянска позиционирует себя как творческую личность, утверждает, что "разговаривает с камнями".
Напомним, в Запорожской области начались более интенсивные бои с российскими оккупантами. В настоящее время продолжаются бои в Пологовском районе. Кроме того, российские захватчики пытаются вести наступательные действия в направлении Покровское-Гуляйполе.