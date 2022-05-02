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Оккупанты поставили "мэром" Бердянска осужденного за педофилию, — Подоляк

сауленко
Александр Сауленко

Коллаборант, которого оккупационные войска назначили "мэром" Бердянска, ранее был осужден за педофилию. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, "заместителем" главы оккупационной администрации города назначили дворника, а "руководителем" РАГСа — уборщицу.

Оккупанты назначили "мэром" Бердянска местного предпринимателя Александра Сауленко.

"Армия мародеров и насильников продолжает проводить негативный отбор, демонстрируя, каким на самом деле является "русский мир", - утверждает Подоляк.

Напомним, что "заместитель мэра" Бердянска позиционирует себя как творческую личность, утверждает, что "разговаривает с камнями".

Напомним, в Запорожской области начались более интенсивные бои с российскими оккупантами. В настоящее время продолжаются бои в Пологовском районе. Кроме того, российские захватчики пытаются вести наступательные действия в направлении Покровское-Гуляйполе.

Автор:
Сергей Горелов