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Політика
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Окупанти поставили "мером" Бердянська засудженого за педофілію, - Подоляк

Окупанти поставили "мером" Бердянська засудженого за педофілію, - Подоляк
Олександр Сауленко

Колаборант, якого "мером" призначили окупаційні війська, раніше був засуджений за педофілію. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, "заступником" голови окупаційної адміністрації міста призначили двірника, а "керівником" РАГСу - прибиральницю.

Окупанти призначили "мером" Бердянська місцевого підприємця Олександра Сауленка.

"Армія мародерів та ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є "руський мир", - стверджує Подоляк.

Нагадаємо, що "заступник мера" Бердянська позиціює себе як творчу особистість, стверджує, що "розмовляє з камінням".

Нагадаємо, у Запорізькій області почалися інтенсивніші бої з російськими окупантами. Наразі тривають бої у Пологівському районі. Крім того, російські загарбники намагаються вести наступальні дії у напрямку до Покровського-Гуляйполя.

Автор:
Сергій Горєлов