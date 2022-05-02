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Окупанти поставили "мером" Бердянська засудженого за педофілію, - Подоляк
Колаборант, якого "мером" призначили окупаційні війська, раніше був засуджений за педофілію. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, "заступником" голови окупаційної адміністрації міста призначили двірника, а "керівником" РАГСу - прибиральницю.
Окупанти призначили "мером" Бердянська місцевого підприємця Олександра Сауленка.
"Армія мародерів та ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є "руський мир", - стверджує Подоляк.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що "заступник мера" Бердянська позиціює себе як творчу особистість, стверджує, що "розмовляє з камінням".
Нагадаємо, у Запорізькій області почалися інтенсивніші бої з російськими окупантами. Наразі тривають бої у Пологівському районі. Крім того, російські загарбники намагаються вести наступальні дії у напрямку до Покровського-Гуляйполя.