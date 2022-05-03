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Декілька чиновників Маріупольського району перейшли на бік Росії
СБУ розслідує зраду держслужбовців Маріупольського району, які перейшли на бік окупантів. Про це повідомляє пресслужба відомства.
За державну зраду відповідатиме голова територіальної громади Урзуфа, котрий добровільно погодився продовжувати очолювати селище, але вже у складі окупаційної влади.
До нього приєднався голова Микольської територіальної громади - він погодився зберегти посаду при ворогах України.
До 15 років за ґратами загрожує і мешканцю Сартани, який сприяв окупації населеному пункті, за що росіяни "довірили" йому посаду "селищного голови".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Цим колаборантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічний ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, колаборант, якого окупаційні війська призначили "мером" Бердянська, раніше було засуджено за педофілію.
Ще одному зраднику, 54-річному директору школи у місті Волноваха Донецької області заочно повідомили про підозру у колабораціоністській діяльності.