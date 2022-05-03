Декілька чиновників Маріупольського району перейшли на бік Росії

СБУ розслідує зраду держслужбовців Маріупольського району, які перейшли на бік окупантів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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За державну зраду відповідатиме голова територіальної громади Урзуфа, котрий добровільно погодився продовжувати очолювати селище, але вже у складі окупаційної влади.

До нього приєднався голова Микольської територіальної громади - він погодився зберегти посаду при ворогах України.

До 15 років за ґратами загрожує і мешканцю Сартани, який сприяв окупації населеному пункті, за що росіяни "довірили" йому посаду "селищного голови".

Цим колаборантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічний ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, колаборант, якого окупаційні війська призначили "мером" Бердянська, раніше було засуджено за педофілію.

Ще одному зраднику, 54-річному директору школи у місті Волноваха Донецької області заочно повідомили про підозру у колабораціоністській діяльності.