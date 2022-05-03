Несколько чиновников Мариупольского района перешло на сторону России

СБУ расследует предательство госслужащих Мариупольского района, перешедших на сторону оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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За государственную измену будет отвечать глава территориальной общины Урзуфа, который добровольно согласился продолжать возглавлять поселок, но уже в составе оккупационной власти.

К нему присоединился глава Никольской территориальной громады — он согласился сохранить должность при врагах Украины.

До 15 лет за решеткой грозит и жителю Сартаны, способствовавшему оккупации населенном пункте, за что россияне "доверили" ему должность "поселкового головы".

Этим коллаборантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, коллаборант, которого оккупационные войска назначили "мэром" Бердянска, ранее был осужден за педофилию.

Еще одному предателю, 54-летнему директору школы в городе Волноваха Донецкой области заочно сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности.