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Несколько чиновников Мариупольского района перешло на сторону России
СБУ расследует предательство госслужащих Мариупольского района, перешедших на сторону оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За государственную измену будет отвечать глава территориальной общины Урзуфа, который добровольно согласился продолжать возглавлять поселок, но уже в составе оккупационной власти.
К нему присоединился глава Никольской территориальной громады — он согласился сохранить должность при врагах Украины.
До 15 лет за решеткой грозит и жителю Сартаны, способствовавшему оккупации населенном пункте, за что россияне "доверили" ему должность "поселкового головы".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Этим коллаборантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, коллаборант, которого оккупационные войска назначили "мэром" Бердянска, ранее был осужден за педофилию.
Еще одному предателю, 54-летнему директору школы в городе Волноваха Донецкой области заочно сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности.